На тлі ситуації зі збиттям Іл-76, Буданов, керівник Головного управління розвідки України, висловився про намір провести обмін військовополоненими. Ця заява прозвучала в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
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Захист життів – пріоритет
З-поміж іншого, керівник розвідки наголосив на важливості збереження життя українських громадян, які перебувають у ворожому полоні.
Життя наших людей – це найвища цінність, і ми зробимо все можливе для їх порятунку,
– зазначив Буданов, підкреслюючи готовність України до дій.
Він також згадав про необхідність з'ясування усіх обставин авіакатастрофи літака Іл-76. Крім того, цей інцидент, за його словами, може вплинути на подальші обміни.
"Усе що можна робити – ми зробимо", – констатував Кирило Буданов, висловлюючи рішучість у питанні звільнення українських полонених. Він констатує, що вони перебувають у жахливих умовах, і так не має бути.
Падіння Іл-76: що потрібно знати
- 25 січня Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 у Росії, а саме – у Бєлгородській області. На необхідності відповідного розслідування наголошував президент Володимир Зеленський.
- Власне, розслідування було розпочато за статтею про порушення законів та звичаїв війни. СБУ займається з'ясуванням ситуації навколо падіння літака. Методи встановлення обставин події – не уточнюють.
- Важливо, що Іл-76, ймовірно, мав би перевозити російських високопосадовців, але Федеральна служба безпеки Росії заборонила летіти чиновникам. Інформація про заборону від ФСБ стала відома українській розвідці після аварії.
- У Кремлі стверджують, що Іл-76 зазнав краху під час планового польоту 24 січня. Міноборони Росії також повідомило про "65 полонених українців", які нібито були на борту та прямували на обмін.
- Важливо, що Москва не навела жодних підтверджень про перебування українських полонених на борту. Крім того, слід пам'яти, що наш ворог системно бреше з корисливою метою.
- Водночас ГУР Міноборони України заявляє, що Росія здійснює ціленаправлені кроки для дестабілізації ситуації. Вочевидь, Кремль намагається послабити міжнародну підтримку України.