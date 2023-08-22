Россияне коварны, – Ким призвал не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости
Источник:Виталий Ким
Оккупанты регулярно обстреливают украинские города и любят символизм, поэтому пренебрегать тревогами не стоит ни в коем случае. В частности, в этом уверен глава Николаевской ОВА.
Во вторник, 22 августа, Виталий Ким опубликовал обращение, в котором призвал ответственно относиться к воздушным тревогам на этой неделе. Он упомянул, что 24 августа – День Независимости Украины.
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Угроза в День Независимости
Как отметил глава областной военной администрации, власти отменили все публичные мероприятия в городе на ближайшее время. Однако никто не запрещает День Независимости праздновать онлайн.
Добрый день, мы из Украины! Прошу всех ответственно относиться к воздушным тревогам на этой неделе, потому что у нас день Независимости. Россияне всегда коварны. Мы отменили все мероприятия офлайн – будем праздновать онлайн,
– констатировал Ким.
Собственно, вряд ли кто-то удивился, что Россия может ударить по Украине 24 августа. В то же время не стоит падать духом, ведь в любом случае врагу не удастся нас уничтожить.
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Нужно заботиться о безопасности
- Воздушная тревога раздается в Украине каждый день с начала полномасштабного вторжения. Конечно, многие устали от того, чтобы сидеть постоянно в укрытии, поскольку жизнь продолжается.
- Однако все же следует учитывать предупреждение от Воздушных сил и официальных источников – это может спасти от гибели.
- Скажем, если бы в Чернигове люди в драмтеатре мигом не спуститься в укрытие 19 августа, их бы убила российская ракета. Захватчики прямо-таки на Яблочного Спаса ударили по городу.