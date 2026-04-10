"Украинцы заслуживают день без террора": глава МИД спрогнозировал шансы на Пасхальное перемирие

Пасха, которую большинство украинцев будет праздновать 12 апреля, может принести шанс на временное прекращение огня на линии фронта. Это предложение имеет реальный шанс на воплощение.

Соответствующее мнение высказал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Смотрите также Россия хочет буферную зону в Винницкой области: Зеленский сказал, где действительно реальная угроза

Что говорят в МИД о перемирии на Пасху?

Сибига считает, что предложенная президентом Зеленским инициатива о прекращении боевых действий таки имеет шанс на воплощение в жизнь.

Украинцы заслуживают праздничный день без террора,

– подчеркнул он.

К слову, в этом году Пасху в Украине будут отмечать с усиленными мерами безопасности. В большинстве областей комендантский час будет действовать даже в праздничную ночь. В то же время отдельные города планируют пойти навстречу верующим – там позволят ночные богослужения или частично смягчат ограничения.

В то же время глава МИД отметил, что украинская сторона будет действовать исключительно зеркально, учитывая то, когда и где начнет работать "тишина".

По словам Сибиги, длительное прекращение огня привело бы к дипломатическим решениям и завершению войны, "которую Россия никогда не выиграет и должна наконец завершить".

В МИД убеждены, что перемирие – это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий не только в контексте российско-украинской войны, но и на Ближнем Востоке.

Заметьте! Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, особенно после угроз Трампа "уничтожить целую цивилизацию". Несмотря на это, США и Иран уже договорились о двухнедельном прекращении огня при посредничестве Пакистана.

Какова позиция Зеленского относительно заявлений Кремля?