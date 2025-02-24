Зеленский заявил, что имел "хороший" разговор с Трампом

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером США Дональдом Трампом на заседании G7. Глава государства отметил, что рассчитывает на поддержку не только Европы, но и Америки.

По его мнению, на встрече состоялся очень содержательный разговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского с лидерами других стран.

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Что заявил Зеленский на заседании G7

Украинский президент поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо за организацию встречи и выразил надежду, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут помогать Украине. Он также подчеркнул, что необходимо поддерживать единство между Европой и США.

Кроме этого, глава государства провел разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Только что мы имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады. Спасибо за организацию этой встречи, присутствовали все лидеры,

– рассказывает Зеленский.

Отметим, что во время своей речи он также поблагодарил иностранных лидеров за поддержку в войне с Россией и заметил, что 24 февраля, в день 3 годовщины полномасштабного вторжения в Украину, удалось ввести еще один пакет санкций ЕС против государства-агрессора.

Президент также подчеркнул, что все знают о силе Трампа и выразил надежду, что благодаря этому мира с Россией можно будет достичь именно "через силу". По его мнению, мир должен быть основан на гарантиях безопасности со стороны США и Европы.

Зеленский отметил важность единства во время переговоров и добавил, что для успешного результата на них должны присутствовать не только Украина и Россия, а и Европа и США.

Кроме этого, глава государства вспомнил о членстве Украины в НАТО. Он отметил, что это очень важно для страны, ведь может предотвратить повторное нападение россиян. По словам Зеленского, если государство останется вне Североатлантического альянса, это станет "гораздо более дорогим и сложным путем для всех".

Он также добавил, что ранее на саммите НАТО Украине пообещали предоставить системы ПВО для защиты населения от российских ракет в качестве компенсации за отсутствие ее приглашения в альянс. Однако, по словам президента, страна до сих пор не получила все обещанное количество.