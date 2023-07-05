Игра на разведку: что указывает на фейковость запугиваний и выезда оккупантов из ЗАЭС

Российские террористы угрожают подорвать Запорожскую АЭС. О фейковости таких запугиваний свидетельствует то, что там остаются российские военные и сотрудники ФСБ.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, если бы оккупанты планировали подрыв ЗАЭС, то эвакуировали бы своих работников.

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"Там остались военные, сотрудники ФСБ. Скорее всего, это была игра на разведку. Если бы россияне что-то планировали, то ФСБ также эвакуировали бы. А она осталась, потому что надо каждый день работать, у них не было времени на эту истерию", – объяснил депутат.

Это было направлено на МАГАТЭ

Как отметил Сергей Лышенко, местные жители считают, что такие угрозы направлены не на Украину, а на МАГАТЭ. Таким образом, оккупанты показывают, что в случае, если вдоль питания АЭС будут бои, то будут повреждены ЛЭПы, их невозможно будет восстановить и обеспечить работу АЭС.

Показывают, что Украина при контрнаступлении не должна подойти к линии питания, чтобы не навредить работе АЭС. Соответственно МАГАТЭ якобы должно требовать от Украины остановиться и не продвигаться дальше, чтобы не нанести ущерб АЭС. Такая линия шантажа,

– сказал он.

Напряжением вокруг вывоза работников "Росатома" захватчики пытаются сдержать украинские наступательные успехи на фронте. Таким образом враг запугивает, что будут проблемы, если ВСУ подойдут к Запорожской АЭС.

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