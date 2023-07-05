Игра на разведку: что указывает на фейковость запугиваний и выезда оккупантов из ЗАЭС
Российские террористы угрожают подорвать Запорожскую АЭС. О фейковости таких запугиваний свидетельствует то, что там остаются российские военные и сотрудники ФСБ.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, если бы оккупанты планировали подрыв ЗАЭС, то эвакуировали бы своих работников.
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"Там остались военные, сотрудники ФСБ. Скорее всего, это была игра на разведку. Если бы россияне что-то планировали, то ФСБ также эвакуировали бы. А она осталась, потому что надо каждый день работать, у них не было времени на эту истерию", – объяснил депутат.
Это было направлено на МАГАТЭ
Как отметил Сергей Лышенко, местные жители считают, что такие угрозы направлены не на Украину, а на МАГАТЭ. Таким образом, оккупанты показывают, что в случае, если вдоль питания АЭС будут бои, то будут повреждены ЛЭПы, их невозможно будет восстановить и обеспечить работу АЭС.
Показывают, что Украина при контрнаступлении не должна подойти к линии питания, чтобы не навредить работе АЭС. Соответственно МАГАТЭ якобы должно требовать от Украины остановиться и не продвигаться дальше, чтобы не нанести ущерб АЭС. Такая линия шантажа,
– сказал он.
Напряжением вокруг вывоза работников "Росатома" захватчики пытаются сдержать украинские наступательные успехи на фронте. Таким образом враг запугивает, что будут проблемы, если ВСУ подойдут к Запорожской АЭС.
Лишенко об угрозах россиян относительно ЗАЭС: смотрите видео
Ситуация на Запорожской АЭС: главное
- Российские телеграмм-каналы распространяли ИПСО, что в ночь на 5 июля Украина якобы может атаковать территории Запорожской АЭС беспилотниками и высокоточным дальнобойным оружием.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подчеркнул, что вбросы российской пропаганды относительно ситуации на Запорожской АЭС – это примитивная и лживая ИПСО. Информация о том, что Украина может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, не соответствует действительности.
- В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ предупреждали, что на энергоблоках ЗАЭС заметили предметы, похожие на взрывчатку. Как отмечалось, это может свидетельствовать о возможной подготовке провокации на территории станции.
- По состоянию на утро 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. В настоящее время он составляет 16,56 метра. В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
- По словам очевидцев в соцсетях, в три часа ночи в Энергодаре на берегу раздались взрывы. Никопольская РВА подтверждает, что ситуация штатная и выброса радиации не было. Радиационная ситуация в Украине находится в обычных пределах.