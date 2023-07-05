Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, якби окупанти планували підрив ЗАЕС, то евакуювали б своїх працівників.

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"Там залишилися військові, співробітники ФСБ. Найімовірніше, це була гра на розвідку. Якби росіяни щось планували, то ФСБ також би евакуювали. А вона залишилась, бо треба щодня працювати, у них не було часу на цю істерію", – пояснив депутат.

Це було спрямовано на МАГАТЕ

Як зазначив Сергій Лишенко, місцеві мешканці вважають, що такі погрози спрямовані не на Україну, а на МАГАТЕ. У такий спосіб окупанти показують, що випадку, якщо вздовж живлення АЕС будуть бої, то будуть пошкоджені ЛЕПи, їх не можливо буде відновити та забезпечити роботу АЕС.

Показують, що Україна під час контрнаступу не має підійти до лінії живлення, щоб не нашкодити роботі АЕС. Відповідно МАГАТЕ нібито має вимагати від України зупинитися та не просуватися далі, щоб не завдати шкоди АЕС. Така лінія шантажу,

– сказав він.

Напруженням із навколо вивезення працівників "Росатому" загарбники намагаються стримати українські наступальні успіхи на фронті. У такий спосіб ворог залякує, що будуть проблеми, якщо ЗСУ підійдуть до Запорізької АЕС.

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