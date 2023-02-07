Это живущая датами страна, – Данилов о возможном наступлении России

В последние недели не утихают разговоры о возможном повторном наступлении россиян на разных направлениях. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что оккупанты любят все делать к определенным "праздничным" датам и годовщинам.

По словам Алексея Данилова, россияне готовятся к еще одной попытке "взять Киев за 3 дня". В то же время важно помнить, что Россия – это государство, живущее датами. То есть не стоит исключать, что оккупанты могут начать еще одну "спецоперацию" 24 февраля 2023 года.

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"Террористы привыкли праздновать"

Данилов справедливо заметил, что для россиян, скажем, что Ленин родился, что кто-то умер – это один праздник. Но они должны его "обязательно отпраздновать".

24 февраля подходит (для наступления – 24 Канал), ибо это годовщина произошедших событий. Отчитываться россиянам особенно не о чем, потому что, кроме того, что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, нет никаких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали,

– констатировал Данилов.

Кроме того, он напомнил об огромном перечне прихотей, существовавших у оккупантов в начале вторжения, – в частности, речь идет о взятии Киева и смене режима. Однако благодаря Вооруженным Силам им не удалось достичь своих целей.

Путин планирует взять всю Луганскую и Донецкую области

По словам Данилова, 6 февраля прошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем военное руководство государства как раз поднимало вопрос потенциального усиления наступательных действий. Собственно, Украина активно готовится к этому сценарию развития событий.

Как отметил секретарь СНБО, самой горячей точкой на всей линии столкновения остается Бахмут в Донецкой области. Собственно, Кремль сейчас не остановится ни перед чем, чтобы выйти на админ границы Луганской и Донецкой областей. Этот населенный пункт, очевидно, является одной из главных целей.

Сегодня Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. К тому же они (россияне – 24 Канал) пытаются сейчас понять, что достичь тех целей, которые они себе ставили по поводу захвата нашей страны, у них нет никаких возможностей,

– отметил Данилов.

Также вспомним его слова, что руководство России применяет все существующие дипломатические связи для того, чтобы разные страны – вроде Бразилии – начинали склонять нас к переговорам. Собственно, фиктивный "мир" нужен Кремлю, очевидно, для того, чтобы набраться сил и впоследствии атаковать наше государство.

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Напоследок вспомним недавнее заявление Данилова, что российские военные из-за западных санкций вынуждены воевать оружием плохого качества. В то же время, Путин использует своих солдат как "пушечное мясо" и пытается компенсировать живым людьми недостаток высокотехнологичного оружия.