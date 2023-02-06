Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели. Стратегия Украины – ставка на качество передовых технологий, а не на массу мобилизованных", – написал Данилов.

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По словам Данилова, Россия может начать повторное полномасштабное наступление в ближайшие недели. Вероятно, оккупанты даже попытаются наступать на годовщину – 24 февраля.

Данилов заверил, что украинские военные готовятся к атакам. Кроме того, защитники имеют больше возможностей и поддержки, чем 12 месяцев назад.

Мы прошли через большой трудный период, но я осознаю, что главные бои еще впереди и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне, – считает секретарь СНБО.

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