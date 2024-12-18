Приостановление войны в 2025 году и опасность для Украины: разговор с экс-советником президента США

О возможности приостановления войны заговорили после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Вероятно, в этом заинтересован и Владимир Путин, ведь для него это выход из ситуации, которая становится все более сложной.

Таким мнением в интервью 24 Каналу поделился экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, заметив, что Трамп может выдвигать четкие требования России. Согласится ли на это Путин – читайте далее в материале.

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Согласится ли Россия на условия Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине будет его приоритетом номер один во внешней политике. Также команда Трампа будет пытаться организовать прекращение огня в Украине. Что может произойти, если Владимир Путин отклонит предложение Трампа касательно Украины?

Трамп пригрозил, что будут серьезные последствия для России, если они не будут вмешиваться. И это вполне может быть так.

Однако я думаю, что есть большая вероятность того, что Путин любезно выполнит просьбу Трампа и согласится на прекращение огня в начале переговоров.

Ведь с российской точки зрения, если они смогут успешно заморозить войну вдоль фактической линии фронта в Украине, они будут надеяться, что по мере затягивания мирных переговоров эта линия прекращения огня постепенно станет новой границей между Россией и Украиной. Очевидно, это было бы ужасно для украинцев.

Есть дискуссии о том, что в случае прекращения огня Вооруженные Силы Украины или украинская власть смогут восстановить контроль над этими оккупированными территориями после ухода Путина в будущем. Что вы думаете по этому поводу?

Я бы не рассчитывал на это. Российская власть сегодня – это не правительство, как мы его понимаем. Это правление одного человека. Здесь нет сдержек и противовесов, нет конкурентных структур.

Мы не знаем, как будет выглядеть российское правительство, когда Путин уйдет. Мы не знаем, сколько времени пройдет, пока это произойдет.

Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс предложил такие вещи во время предвыборной кампании. Он предложил создать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня.

Это еще сравнивают с Северной и Южной Кореей. Надеюсь, что Украина не хочет это реализовать. Перемирие в Корее началось в 1953 году и продолжается до сих пор. Итак, через почти 75 лет две Кореи остаются разделенными. Это не то, что, по моему мнению, отвечает интересам Украины.

Однако вы уверены, что Владимир Путин согласится с предложением Трампа и хотел бы прекращения огня в Украине, например, в следующем году?

Да, я думаю, что это в его интересах. Я думаю, что для него это выход из ситуации, которая становится все более сложной.

Оборона Украины привела к значительному поражению российских войск. Потери России чрезвычайно большие. Они потеряли огромное количество техники. Черноморский флот подвергся значительным разрушениям. Санкции, введенные после вторжения в 2022 году, хоть и очень далеки от эффективности, однако нанесли экономический ущерб России.

Я думаю, что Путин хотел бы передышки, шанс восстановиться. Однако он не хочет делать это таким образом, чтобы выглядеть слабым или создавать впечатление, что его к этому принуждают.

Однако участие в этом его "хорошего друга" Трампа дает ему возможность представить все, как он хочет и пойти на прекращение огня. Он может не воспользоваться этой возможностью, но точно в его интересах принять ее.

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Путин верит, что может манипулировать Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин боится только Трампа и Китая. Прав ли он прав? И можете ли вы представить себе сценарий, при котором Трамп пойдет на конфронтацию с Путиным?

С Трампом возможно все, поскольку у него нет философии национальной безопасности. Он смотрит на вещи через призму того, что выгодно ему.

Я не думаю, что Путин боится Трампа. Подозреваю, что на самом деле все гораздо хуже. Путин верит, что может манипулировать Трампом, что он знает, как ему льстить. Он знает его слабые стороны и что он может играть с ним так, как другие лидеры не могут, в частности Зеленский.

Я также не думаю, что он боится Китая так сильно, как нам бы хотелось. Ему нужен Китай и он это знает. Ему это не нравится. Однако в этой борьбе, к сожалению, у него много союзников.

Все идет не так, как мы представляли последние несколько лет, что Украина при поддержке НАТО будет бороться только против России. Россию поддерживает Китай, Иран и Северная Корея. Это гораздо более мощный соперник, чем, я думаю, многие могут себе представлять.

Действительно ли Трамп ограничит удары по России

Трамп не поддерживает разрешение США на то, чтобы Украина наносила удары по России оружием американского производства. Однако как тогда Трамп может на самом деле заставить Путина сесть за стол переговоров, не оказывая на него давления?

Я думаю, что мы должны были предоставить разрешение на такое использование оружия где-то 3 года назад. Имею в виду, что затягивание Джо Байдена в результате длительных внутренних дебатов усложнило, а то и сделало невозможным, способность Украины осуществить настоящий стратегический ответ на российское вторжение.

Вы знаете, Трамп не продумывает эти вещи до конца. Он отвергает идеи, в которые может верить, а может и не верить или не помнить на следующей неделе.

Поэтому я думаю, что ограничение на использование американского оружия может быть временным вопросом. Однако это политический вопрос.

Знаете, как лучше для Украины избежать использования этого россиянами на переговорах? Мы видим, как канцлер Германии Олаф Шольц разговаривает с Путиным, мы видим, что Виктор Орбан собирается говорить с Путиным. Другие тоже могут.

Я очень обеспокоен тем, что по мере того, как члены Европейского Союза видят очевидное ослабление американской решимости, их решимость также ослабевает.

Так что, это очень, очень опасный момент для Украины, и я думаю, что Путин попытается воспользоваться им в полной мере.

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Что не так с предложением Макрона о войсках НАТО в Украине

По данным польской газеты Rzeczpospolita, президент Франции Эммануэль Макрон хочет организовать европейскую коалицию, которая может направить войска в Украину для обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня и создания демилитаризованной зоны. Будет ли такой сценарий в пользу Украины?

Я считаю, что это очень опасно для Украины соглашаться на что-то вроде значительной демилитаризованной зоны. Неважно, будут ли там миротворцы ООН или НАТО.

Как только вы введете туда войска, вы усложните решение этого вопроса дипломатическим путем и можете ослабить поддержку со стороны НАТО для полного восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности.

Кстати, я не слышал предложения вроде предложения Вэнса или Макрона, будет ли эта демилитаризованная зона только на поле боя внутри Украины? Будет ли демилитаризованная зона на нынешней украинско-российской границе к северу от Донбасса?

Неужели вы собираетесь разместить миротворцев вдоль всей этой границы? И, кстати, разместят ли их также на границе Украины с Беларусью?

Многие из этих предложений поступают от людей, которые на самом деле не понимают масштаба того, с чем сталкивается Украина.

Когда будет удачное время для переговоров

Если бы вы сейчас были советником Трампа по вопросам национальной безопасности, чтобы вы посоветовали Трампу относительно ситуации в Украине?

Я бы точно не поддержал переговоры о прекращении огня на этом этапе. Я бы разработал план поддержки Украины для вытеснения российских войск и не вел бы переговоры до усиления нашей позиции.

Это жестокая война и для Украины, и для России. Однако в любой войне на истощение большая страна, как правило, к сожалению, побеждает. Это знает Путин, он рассчитывает на краткосрочное видение ситуации в Украине со стороны Европы и США, в частности Трампа.

Поэтому я бы не начинал переговоры на этом этапе, а скорее бы согласовал нашу программу военной помощи, чтобы она была лучше, чем в течение последних 3 лет, и смогла бы действительно что-то изменить. Удачное время для переговоров – это когда бы Украина двигалась вперед на поле боя, а не назад.

Как Зеленскому найти общий язык с Трампом

Какой лучший способ для Зеленского объясниться с Трампом прямо сейчас?

Я не знаю, играет ли президент Зеленский в гольф или нет, но, возможно, ему придется научиться. Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо играл в гольф с Трампом и имел на него наибольшее влияние среди всех иностранных политиков за время первой каденции президента США.

Поэтому президент Украины, возможно, рассмотрит такой вариант. Последние несколько недель, кажется, именно этим занимается Зеленский.

Важно! Дональд Трамп заявил, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Несмотря на это, он не исключил присутствия президента Украины.

Я бы еще посоветовал оставаться на постоянной связи с Трампом. Просто позвонить и пообщаться, не прося каждый раз что-то, а быть с ним приятелями, заходить в гости.

Конечно, что на это нужно время. Я знаю, что у президента Зеленского есть много других вещей, которые он должен сделать.

Однако убедить Трампа в том, что в его личных интересах не позволить Путину и россиянам победить в Украине – это лучший способ получить максимум от будущего президента США.

Может ли кто-то наладить дружеские отношения с Дональдом Трампом?

Дружба Трампа продолжается до тех пор, пока она ему выгодна. Нужно дать ему понять, что он войдет в историю как великий лидер, если будет придерживаться политики помощи Украине, что это пойдет на пользу Украине и принесет пользу ему. Я думаю, тогда это привлечет его внимание.

Угрозы "Орешником"

Американская разведка предупреждает, что Россия может выпустить еще одну межконтинентальную экспериментальную баллистическую ракету по Украине за считанные дни. Это угроза Украине или попытка шантажировать новую власть США?

Использование межконтинентальных баллистических ракет имеет целью запугивание. Однако я думаю, что мы должны быть реалистами в этом вопросе.

Эти ракеты предназначены для межконтинентальной дальности, для этого они созданы. Поэтому запуск такой ракеты из России по Украине – это пустая трата денег. Поэтому это угроза США.

Путин уже давно использовал угрозы, которые Белый дом Байдена воспринимал как признак риска более широкой войны.

Мы коллективно не смогли сдержать вторжение России в Украину, но то, как мы позволяли Украине воевать, – это результат шантажа Кремля.

Мы должны серьезно относиться к угрозам, но не поддаваться блефу, иначе это даст россиянам желаемое даром.

Падение режима Асада – удар по Путину

Режим Башара Асада в Сирии пал. Какими вы видите основные последствия такого развития событий для репутации Путина, его власти в России и во всем мире?

Падение Асада – это сейсмическое событие на Ближнем Востоке. Это огромный удар по могуществу Ирана. Следует отдать должное израильским военным, которые помогли ускорить это, нанеся удары по ХАМАСу и "Хезболле".

Это еще один удар по репутации Путина, который не ожидал этого и не предвидел теракт против режима Асада, как и иранцы или кто-то другой.

Мы не знаем много о том, что происходит в Сирии сегодня. Однако я бы сказал, что, как минимум, российская военно-морская база в Тартусе и авиабаза в Латакии находятся под угрозой. Если бы Россия потеряла тот или иной плацдарм в Средиземном море, это был бы еще более серьезный удар.

Это то, о чем должен спрашивать российский народ и российская диаспора. Вот еще одно катастрофическое последствие вторжения в Украину. Потеря этих баз стала бы огромным ударом для России.

Что именно мы получаем из этой войны в Украине? Вот о чем должны спрашивать себя россияне.

Си Цзиньпин может "заманить" Трампа

Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить свою инаугурацию, сообщает CBS News. Что это может свидетельствовать о планах новоизбранного президента США в отношении Китая?

Я думаю, что это сделано для того, чтобы повысить интерес к инаугурации. Люди, которые исследовали исторические записи, говорят, что они не знают ни одного иностранного главу государства, который присутствовал на инаугурации президента США с тех пор, как появились новости о приглашении.

Я бы сказал, что маловероятно, что Си Цзиньпин приедет, но не невозможно. Думаю, что это способ показать Си Цзиньпину, насколько он важен для Трампа. По иронии судьбы, это плюс для китайцев.

Чего вы ожидаете от политики Трампа в отношении Китая?

Я думаю, что это возможно все. Сейчас он (Трамп – 24 Канал) очень негативно высказывается о Китае, поскольку считает, что пандемия COVID, которая возникла в Ухане, драматично и негативно повлияла на экономику во всем мире. Также, вероятно, стоила Трампу выборов в 2020 году.

Однако Си Цзиньпин может сказать: "Дональд, у нас так много проблем, давайте же решим их вместе. Заключим крупнейшую торговую сделку в истории". Я думаю, Трамп тогда согласится на это.

"Ухаживания" Трампа за Ким Чен Ыном

Ожидаете ли вы таких переговоров с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном?

У Трампа много приоритетов в начале своей администрации. Однако помните, что в определенный момент он сказал о Ким Чен Ыне, что они "влюбились" друг в друга.

Президент США, который думает, что глава Северной Кореи "влюбился" в него, получит когда-то неприятный сюрприз. Однако Трамп был бы рад встретиться с ним, возможно, в Пхеньяне или пригласит его в Вашингтон.