Российские "военкоры" истерят из-за задержания Дурова: чего они так испугались

На днях во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. Россияне не слишком обрадовались этой новости, опасаясь за собственную безопасность.

Однако не физическое, а скорее цифровое. Пропагандисты и "Z-военкоры" убеждены, что теперь секретная информация может оказаться в руках Запада. Действительно ли так может произойти, 24 Каналу рассказал председатель организации "Союз защиты интернета" Михаил Климарев.

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Россияне в панике

Так называемые российские военкоры и пропагандисты подняли шум из-за задержания Павла Дурова. Мол, если что-то случится с телеграмом, то как раз эти "военное общение" и все его удобства будут нарушены. Они уже чуть ли не заявляют, что это может сорвать "СВО".

Российские аналоги не работают, потому что их читает ФСБ. Если что-то случится, ФСБ все прочитает и всех посадят. Конечно, никто не будет пользоваться такими мессенджерами,

– отметил Михаил Климарев.

Кроме того, они боятся, что, мол, когда Дуров попал в руки Запада, то сдаст им все "имена, явки и пароли". А потому "недруги" России получат секретную информацию.

"Нюанс в том, что никаких ключей не существует. Современное шифрование работает не так: нет единого ключа с которым можно бы было просмотреть переписку всех. Все шифруется на уровне протокола, условный оператор связи ничего не может прочитать", – объяснил Климарев.

По словам главы "Союза защиты интернета", Telegram является самым удобным мессенджером по многим характеристикам.

Закроют ли Telegram

Сейчас есть только слухи о том, что Telegram могут закрыть. Достоверных данных об этом нет, хотя стоит отметить, что в этом случае мессенджер имеет встроенный способ обхода блокировки.

Телеграм сейчас – вторая по величине платформа для россиян для получения более или менее правдивой информации. Но грубо говоря это больше "Z-платформа". Очень много людей подписанных на так называемых военкоров,

– отметил Климарев.

Заметим, что в Центре противодействия дезинформации заявили, что это единственный мессенджер, которым так активно пользуются не только россияне, но и российская армия. Более того, благодаря делу Дурова агентурная сеть России в Европе может просто обвалиться.