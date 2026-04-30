Кулеба прокомментировал меры по защите объектов водоснабжения: что делает правительство и к чему готовится

Россия неоднократно угрожала ударить по системам водоснабжения Украины, однако спрогнозировать это невозможно. Не исключено, что Москва целенаправленно продолжит атаковать необходимую для жизни граждан инфраструктуру.

Об этой защите систем водоснабжения рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в комментарии 24 Каналу.

Как Украина планирует защищать системы водоснабжения?

По словам Кулебы, Украина уже готовит защиту по всей территории страны, а не только по отдельным регионам. Он добавил, что планы устойчивости уже утверждены.

Вице-премьер-министр рассказал, что правительство уже:

защищает объекты критической инфраструктуры;

ставит резервное питание для водоканалов и насосных станций;

развивает распределенную генерацию и альтернативные схемы водоснабжения.

Важно понимать: вода – это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась,

– заявил Кулеба.

Алексей Кулеба отметил, что граждане также должны быть готовы к будущим российским атакам.

Он отметил, что важно иметь базовый запас воды, а также проверять всю информацию и не верить в пропаганду Кремля, которую Москва постоянно распространяет.

Что еще известно об угрозе ударов России по водоснабжению?

Владимир Зеленский предупредил о возможных атаках России на системы водоснабжения в Украине в ближайшие месяцы. Он поручил правительству и Офису Президента работать над вопросом ПВО.

Эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко рассказал 24 Каналу, что Россия может атаковать системы водоснабжения Украины, что приведет к серьезным проблемам.

По его словам, создать резервные пути работы водоканалов практически нереально, а для этого нужен не один год работы.