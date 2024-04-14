Враг проводит мощные ротации, – Гуменюк о подготовке россиян к наступлению

В последнее время в сети активно начала распространяться информация о возможном наступлении россиян. Одним из потенциальных направлений считается Херсонщина.

На этом направлении оккупанты проводят мощные ротации. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Смотрите также Ожесточенные бои на нескольких направлениях, за сутки более 70 столкновений: карта фронта 14 апреля

Ситуация на Херсонском направлении

Мы видим, что они проводят мощные ротации. Это означает, что у них не все очень хорошо и спокойно в их (российском – 24 Канал) войске,

– рассказала Гуменюк.

Она также отметила, что эта информация известна благодаря тому, что результаты противодействия штурмовым действиям России приводят к значительным потерям.

"Активность они (российские войска – 24 Канал) акцентировано перенесли ближе к востоку", – отмечает начальница пресс-центра.

Она добавляет, что в зоне ответственности ОК "Юг" наблюдается значительно большая активность в направлении Старомайорского, что находится недалеко от Донецкой области. Поэтому сейчас сложилась ситуация, когда в течение суток может быть 1 штурм Роботино и 7 – Старомайорского.

Оккупанты накапливают бронетехнику

Гуменюк сообщила, что сейчас враг отказался от использования бронетехники на Южном направлении и предпочитает пешие штурмы.

В этом смысле означает, что техника к чему-то готовится,

– отметила она.

Начальница пресс-центра добавила, что ВСУ известны количество техники и ее места расположения. Именно поэтому сейчас важна дальнобойная работа, что уничтожит вражеский потенциал до того, как он его применит.

Гуменюк подчеркнула, что продолжается точечная работа по тыловым позициям врага.

Какова ситуация вокруг Часового Яра