Предложение для диктаторов: почему размещение ядерного оружия в Беларуси притихло

Владимир Путин в марте 2023 года объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако в последнее время новой информации о ходе перемещения не появляется.

Вероятно, эта тема полностью не закрыта, но был важный фактор, который мог остановить это решение. О нем 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.

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Сейчас вопрос о расположении ядерного оружия находится вне зоны информационного внимания.

Латушко вспомнил, как недавно постоянный представитель Беларуси в Нью-Йорке Валентин Рыбаков, бывший помощник Лукашенко по внешней политике, сделал заявление, что в целом Беларусь уже не готовится к получению ядерного оружия.

Предложение для диктаторов

Рыбаков сказал: "Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано по этому поводу".

Сначала оба диктатора – белорусский и российский сделали заявление о намерениях разместить на территории Беларуси ядерное оружие. Они ясно продемонстрировали, что происходит полная подготовка к этому.

Но что-то мне подсказывает, что включился Пекин и, возможно, Вашингтон и сделали такое предложение, от которого не смог отказаться ни один, ни другой. Поэтому эта тема несколько притихла,

– прокомментировал белорусский оппозиционер.

Он предположил, что один из нервных срывов, который есть у Лукашенко, в частности, связан с этой темой. Он очень хотел иметь ядерное оружие и до сих пор очень хочет, прилагать к этому максимум усилий.

Белорусский диктатор воспринимает его как гарантии личной безопасности и вечного правления. Даже если он решит пересесть на должность руководителя Всебелорусского народного собрания, которое он придумал, при сохранении у себя всех полномочий руководства, то ему нужно ядерное оружие для того, чтобы обезопасить себя.

Он считает, что в этом случае никто не сможет свергнуть его с царствования в Белоруссии до последнего дня его жизни. Я не считаю, что эта тема закрыта, но что-то мне подсказывает, что включились серьезные силы и сделано предложение, над которым или думают, или не смогли отказаться,

– резюмировал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета.

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Что этому предшествовало