Імовірно, ця тема повністю не закрита, але був важливий фактор, який міг зупинити це рішення. Про нього 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко.

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Зараз питання про розташування ядерної зброї перебуває поза зоною інформаційної уваги.

Латушко згадав, як нещодавно постійний представник Білорусі в Нью-Йорку Валентин Рибаков, колишній помічник Лукашенка із зовнішньої політики, зробив заяву, що загалом Білорусь уже не готується до отримання ядерної зброї.

Зауважимо, Рибаков сказав: "Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь – насамперед це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено з цього приводу".

Пропозиція для диктаторів

Спочатку обидва диктатори – білоруський та російський зробили заяву про наміри розташувати на території Білорусі ядерну зброю. Вони чітко продемонстрували, що відбувається повна підготовка до цього.

Але щось мені підказує, що ввімкнувся Пекін і, можливо, Вашингтон і зробили таку пропозицію, від якої не зміг відмовитися ні один, ні другий. Тому ця тема дещо притихла,

– прокоментував білоруський опозиціонер.

Він припустив, що один з нервових зривів, який є у Лукашенка, зокрема пов’язаний із цією темою. Він дуже хотів мати ядерну зброю і досі дуже хоче, докладатиме до цього максимум зусиль.

Білоруський диктатор сприймає її, як гарантії особистої безпеки і вічного правління. Навіть, якщо він вирішить пересісти на посаду керівника Всебілоруських народних зборів, які він вигадав, при збереженні у себе всіх повноважень керівництва, то йому потрібна ядерна зброя для того, щоб убезпечити себе.

Він вважає, що в цьому випадку ніхто не зможе скинути його з царствування в Білорусі до останнього дня його життя. Я не вважаю, що це тема закрита, але щось мені підказує, що ввімкнулись серйозні сили і зроблена пропозиція, над якою або думають, або не змогли відмовитися,

– резюмував заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету.

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Що цьому передувало