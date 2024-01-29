У Зеленского допустили участие России во встречах по "формуле мира"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина "готова слышать всех". Однако при этом должна быть соблюдена политика "формулы мира" президента Зеленского.

На пресс-конференции с главами МИД Украины и Венгрии в Ужгороде Андрей Ермак заявил, что готов рассмотреть приглашение представителей России на втором глобальном саммите мира.

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В каком случае возможно участие России в переговорах по "формуле мира"

Ермак заявил, что на втором саммите мира можно рассмотреть приглашение представителей из России.

Мы готовы слышать всех. У нас за столом сидят не только наши партнеры из стран НАТО ЕС, но и страны с Глобального юга.

– сказал Ермак.

Однако он уточнил, что на первом саммите России точно не будет. Сначала нужно создать общий план и только после этого можно думать о разговорах с Россией.

Я хочу повторить логику "формулы мира": первая встреча первого саммита на уровне лидеров без участия России. Затем мы открываем возможность проведения по всем девяти пунктам из десяти отдельных встреч конференций событий на разных уровнях для выработки плана… И на втором саммите на уровне лидеров, когда план будет готов, мы готовы рассматривать вопросы приглашения представителей России.

– добавил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что для участия в этих разговорах Россия должна иметь политическую волю к миру.

Напомним, что в декабре состоялась тайная встреча между Украиной союзниками G7 и группой стран Глобального Юга, где обсуждали украинскую формулу мира.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал, что во время следующей встречи лидеры будут нарабатывать документ, к которому будем предлагать приобщиться всем представителям по вопросам национальной безопасности. Когда этот документ будет подписан, его можно будет передать в Россию как определенный плацдарм для переговоров.