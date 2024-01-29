На пресконференції з главами МЗС України й Угорщини в Ужгороді Андрій Єрмак заявив, що готова розглянути запрошення представників Росії на другому глобальному саміті миру.

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У якому випадку можлива участь Росії в переговорах щодо "формули миру"

Єрмак заявив, що на другому саміті миру можна розглянути запрошення представників з Росії.

Ми готові чути всіх. В нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, ЄС, а й країни з Глобального півдня,

– сказав Єрмак.

Однак він уточнив, що на першому саміті Росії точно не буде. Спочатку треба створити спільний план і тільки після цього можна думати про розмови з Росією.

Я хочу повторити логіку "формули миру": перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів – він без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев'яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення плану… І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії,

– додав він.

Разом з тим він наголосив, що для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру.

Нагадаємо, що у грудні відбулася таємна зустріч між Україною, союзниками G7 та групою країн Глобального Півдня, де обговорювали українську формулу миру.

Політолог Андрій Вігірінський розповів, що під час наступної зустрічі лідери напрацьовуватимуть документ, до якого пропонуватимемо долучитися всім представникам з питань національної безпеки. Коли цей документ буде підписаний, його можна буде передати до Росії, як певний плацдарм для переговорів.