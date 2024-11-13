Мокрый снег и дождь: синоптики прогнозируют осадки ближайшие несколько дней

Осень подходит к концу и погода становится более холодной и зимней. В частности, синоптики прогнозируют во многих регионах мокрый снег с дождем.

В среду, 13 ноября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Ударят ли большие морозы уже на этой неделе

Какой будет погода

На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу, поэтому водителям важно быть особенно осторожным. Ветер будет западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в течение суток от -2 градусов до +3 градусов, в Карпатах 0...-5 градусов. На остальной территории ночью без осадков, днем в большинстве регионов пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью от +3 градусов до -2, днем +1...+6 градусов тепла, на юге страны ночью 0...+5 градусов тепла, днем +4...+9 градусов.

В Киеве ночью осадков не прогнозируют, однако днем может пройти небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0...+2 градуса, днем около +5 градусов.

Какая погода будет 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в Украине ожидается небольшой дождь, кроме южной части, с мокрым снегом. Днем на Закарпатье и Прикарпатье обойдется без осадков.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью от +3 градусов до -2, днем +1...+6 градусов. На юге страны температура будет колебаться ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Карпатах пройдет небольшой снег. Зато днем без осадков. Температура ночью -1...-6° градусов, днем около 0 градусов.

В Киеве прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.