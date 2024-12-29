Погода на Новый год 2025: ударят ли сильные морозы в Украине

До Нового года осталось несколько дней. Будут ли в Украине большие "минусы" и снегопады 31 декабря и 1 января, спрогнозировали синоптики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на Новый год 2025 в Украине

Синоптики писали, что 31 декабря существенных осадков в Украине не будет. Ночью от -3 до +3 градусов. Днем 0 – +5, впрочем, на Юге даже до +8 градусов.

Погода на 31 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что, по ориентировочным прогнозам на картах, 1 января в большинстве областей Украины осадков не будет. Только на северо-западе днем местами небольшой дождь, на востоке – кое-где с мокрым снегом.

Температура воздуха на Новый год ночью преимущественно 0 – +2 градуса. Днем максимум до +9 на Юге.

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Погода на 1 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Ранее в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра рассказывала, что, по предварительным прогнозам, на Новый год погода будет довольно-таки спокойной из-за влияния поля высокого давления.