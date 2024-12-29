Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на Новий рік 2025 в Україні

Синоптики писали, що 31 грудня істотних опадів в Україні не буде. Вночі від -3 до +3 градусів. Вдень 0 – +5, втім, на Півдні навіть до +8 градусів.

Погода на 31 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, 1 січня в більшості областей України опадів не буде. Тільки на Північному Заході вдень місцями невеликий дощ, на Сході – подекуди з мокрим снігом.

Температура повітря на Новий рік вночі переважно 0 – +2 градуси. Вдень максимум до +9 на Півдні.

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Погода на 1 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що, за попередніми прогнозами, на Новий рік погода буде досить-таки спокійною через вплив поля високого тиску.