Будет ли Украина со светом в новогоднюю ночь: в ДТЭК дали положительный прогноз

Украинские энергетики будут делать все для того, чтобы в новогоднюю ночь свет в домах украинцев был. Однако важно понимать, что ситуация может быть разной.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире единого телемарафона рассказал, что энергетики работают над тем, чтобы украинцы в новогоднюю ночь были со светом, сообщает 24 канал.

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Сахарук признался, что ДТЭК очень хотелось бы, чтобы в новогоднюю ночь свет был у максимального количества украинцев, насколько это возможно.

Поверьте, над этим работают все энергетики и ВСУ тоже, уверен, работают над этим. Мы со своей стороны можем обещать, что сделаем все возможные ремонты к завтрашнему дню, чтобы обеспечить максимальную генерацию и максимальную мощность для передачи электроэнергии,

– сказал Дмитрий Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК уверен, что ВСУ также готовятся к тому, чтобы ни один "Шахид" и ни одна ракета не прилетели и не испортили праздник.

При этом он подчеркнул, что, к сожалению, есть регионы, где плановые графики сейчас обеспечить невозможно. Речь идет о постоянно обстреливаемых областях, в частности: Харьковская, Сумская, Черниговская, Запорожье, Херсон. Из-за постоянных обстрелов и атак на энергосистему энергетикам приходится применять там экстренные отключения.

Но повсюду, где будет более или менее предсказуемая ситуация, поверьте, все энергетики будут делать так, чтобы свет был по графику. А в идеале, чтобы люди имели свет в новогоднюю ночь,

– добавил он.

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