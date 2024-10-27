Круглосуточно без света: в облсовете оценили реальность худшего сценария для Запорожья зимой

Россияне этой зимой будут продолжать пытаться оставить украинцев без света. Запорожье может остаться полностью без него по худшему сценарию.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что город нет возможности обеспечить себя электроэнергией самостоятельно. Он выразил надежду, что худший сценарий не наступит.

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Реальность худшего сценария для Запорожья зимой

По словам депутата Запорожского областного совета, россияне могут пытаться обесточить Запорожье и область. Однако насколько им это удастся – вопрос времени.

После того, как была повреждена Днепровская гидроэлектростанция, обеспечить собственную генерацию в Запорожье стало очень трудно. Солнечные же панели не обеспечивают необходимое количество электроэнергии.

Город был "донором", теперь стал потребителем,

– отметил Лышенко.

Депутат Запорожской области отметил, что попытки россиян будут направлены именно на ухудшение качества жизни и ситуации в городе и области.

По худшему сценарию мы действительно останемся без света круглосуточно. Однако это худший сценарий, надеюсь, что он не сбудется,

– подчеркнул Лышенко.

К слову, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что этой зимой в Запорожье могут возникнуть перебои с централизованным электроснабжением водонапорных станций. Он добавил, что западные партнеры профинансировали когенерационные установки, поэтому 15 ноября первые из них уже появятся в Запорожье. Ожидается, что подключение займет до месяца времени. В то же время отметил, что стоит готовиться к тому, что света может не быть вообще.