Россия будет наращивать количество армии: будет ли тотальная мобилизация

На территории оккупированного Крыма и других оккупированных территорий Украины возможна тотальная мобилизация в оккупационную армию. Россия будет пытаться расширить количество своих войск с помощью татар и этнических украинцев.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, прогнозы по этому поводу очень неутешительны.

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Оккупанты будут наращивать армию

Чубаров отметил, что в попытках добиться своих задач российские руководители будут наращивать количество своей армии. Они снова будут катком проходить по оккупированным территориям. Неизбежна тотальная мобилизация, если, скажем, не будет кардинальных изменений благодаря успешным действиям ВСУ.

Мы рекомендуем людям военнообязанного возраста избегать мобилизации. Однако нет другого выхода ее избегать, как покидать Крым. Поэтому люди будут отсюда уезжать,

– заметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров о том, будет ли тотальная мобилизация в Крыму: смотрите видео

Принудительный набор "пушечного мяса"

Он продолжил, что российская оккупационная администрация пытается максимально реализовывать свои задачи, пользуясь любыми возможностями, в том числе и принудительной мобилизацией. В первую очередь они пытаются принудительно забрать в российскую армию тех, кто нежелателен на этом полуострове.

"Все понимают, что это "пушечное мясо". Их где-то держат несколько недель и говорят, что это боевое слаживание или обучение. Затем их бросают на фронт и у них есть большой риск быть убитыми. Мы об этом людям совершенно откровенно говорим ", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, российские оккупанты пытаются набрать в армию из-за мобилизации в первую очередь этнических украинцев и крымских татар, которые у них есть на предмете, как люди нелояльные.

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