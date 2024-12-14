Действительно ли Трамп может остановить поставки оружия ВСУ

Дональд Трамп заявил, что может сократить военную помощь Украине, когда сядет в Белом доме. Кроме того, новоизбранный президент США выступил против ударов по территории России американским дальнобойным оружием.

Мол, это лишь обостряет ситуацию. В разговоре с 24 Канал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн сказал, от чего будет зависеть, будет ли будет ли Украина получать оружие во время президентства Трампа.

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От чего будет зависеть, будет ли Трамп давать оружие Украине

По мнению исполнительного директора Renew Democracy Initiative, вряд ли Трамп может остановить все поставки оружия в Украину.

Дональд Трамп и его команда критикуют чуть ли не каждое решение Джозефа Байдена. Поэтому неудивительно, что Майкл Уолц, которого новый президент США назначил на должность советника по вопросам национальной безопасности, и Марко Рубио, который может стать госсекретарем США, осудили действующую администрацию за предоставление Украине разрешения на удары вглубь России.

Они просто ищут любые причины, чтобы атаковать Байдена. Я думаю, что не надо слишком углубляться в эти слова,

– отметил Эпштейн.

По его словам, надо смотреть на их идеологию и на то, как они смотрят на этот конфликт в целом. Главный вопрос в том, кто в администрации Трампа будет иметь ключевую власть.

Если власть будет в руках Майкла Волца и Марко Рубио, то могут возникнуть проблемы по поставкам оружия, но я думаю, что это не означает полную остановку поставок. Однако если Джей ди Вэнс будет иметь власть, или Тулси Габбард, то тогда ситуация может измениться очень быстро,

– сказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Он добавил, что возможно, Трампу действительно удастся остановить войну, но проблема в том, что буквально через 3 – 4 года начнется новая, когда Владимир Путин усилит свою армию. Без надежных гарантий для Украины этот сценарий почти гарантирован.

К слову, ранее советники Трампа предполагали, что его "мирный план" будет включать ультиматум к России и Украине. То есть если Киев не согласится на переговоры, то военная помощь ему прекратится. Если же Москва не пойдет на мир, тогда наоборот помощь Украине увеличат.