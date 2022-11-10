В России сменили уже около десяти генералов: могут ли они взбунтоваться против Кремля

Российские генералы возмущены ситуацией в армии и ходом войны против Украины. В то же время, их вероятная политическая субъектность под вопросом, поскольку она зависит от ряда факторов.

Большинство высших военных чинов оккупантов на сегодняшний день деморализованы и растеряны из-за поражений на фронте. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

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Эксперт отметил, что российские генералы недовольны ситуацией в войне против Украины и "в какой-то момент" это недовольство может получить "политическое звучание".

Пока эти генералы слишком деморализованы, чтобы делать какие-то активные шаги. Все-таки должно быть чувство несправедливости президента по отношению к ним. А здесь нет уверенности, что президент не прав. То есть "за дело же наказывают", поскольку действительно проиграют и оказались криворукими уродами, которые звенели на параде медальками,

– объяснил обозреватель.

По его словам, когда все дошло до дела – генералы оказались ни на что не способны, так как не умеют воевать.

"Они объективно виноваты в поражениях – с точки зрения системы. И в этой ситуации возмутиться – не так просто. Они не обладают чувством внутренней уверенности в своей правоте. Понятно, что генералы – это не та публика, которая будет заниматься саморефлексией", – добавил политолог.

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По его мнению, генералы слишком деморализованы, растеряны и не верят в свои силы.

"Всю жизнь они готовились к войне – это смысл их жизни. Они были уверены в своей победе, но их "отправили в нокаут" украинцы. В их логике, это вообще неполноценный соперник и это позор. Для того чтобы выступить против Путина и системы, нужно чувство силы и уверенности. Я думаю, генералы просто пьют с утра до вечера и больше ни на что не способны", – резюмировал Галлямов.

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