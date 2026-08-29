90% продовольственных складов повреждены: эксперт NISS предсказал, что ждет украинцев

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что Россия уже уничтожила почти 90% современных товарных складов. Однако это не означает, что Украину ждет голод.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, за 4,5 года полномасштабной войны Украина накопила достаточно опыта, чтобы справиться с этими вызовами.

Будет ли дефицит продуктов в Украине?

Как подчеркнул Ус, в начале полномасштабной войны в Киеве действительно наблюдалась определенная нехватка продуктов в течение двух недель. Тогда враг контролировал часть складов. Но затем сети смогли перестроить логистику.

Сейчас компании занимаются тем, чтобы распределить продукцию по средним и малым складам. Это займет некоторое время, но ситуация разрешится.

Есть простой пример. Арбузы недавно исчезли из продуктовых сетей в Киеве на несколько дней. После этого они вернулись и даже по более низким ценам. То есть продукции достаточно. Но компании занимаются распределением,

– подчеркнул Ус.

Действительно ли в Украине будут проблемы с доступом к продуктам: смотрите видео 24 Канала

Поэтому не стоит говорить о том, что нас ждет голод зимой. В Украине достаточно места, чтобы распределить продукты и не допустить этого кризиса.