Великобритания не исключает поставки Украине истребителей, но это может произойти уже после войны

Во время своего визита в Великобританию президент Владимир Зеленский призвал предоставить истребители. Однако Лондон не намерен быстро передавать самолеты.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, поставки истребителей займут минимум несколько месяцев. То есть министр не отрицал вероятность предоставления Украине самолетов

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Уоллес считает, что Украине сейчас нужны ракеты большой дальности и беспилотники. Он рассказал, что этого будет достаточно для наступления.

Эффекта можно достичь и без истребителей

Британский министр обороны выступил на конференции в Риме и сказал, что более реалистичным и продуктивным будет, если Лондон отправит истребители после победы Украины в войне. Это должно поддерживать безопасность в стране.

Это непростой случай буксировки самолета к границе. Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада многими способами помочь, пытаясь добиться эффекта. Те же эффекты можно достичь, но потенциально другим путем – и без месяцев, которые, конечно, заняла передача истребителей, – отметил Уоллес.

Обучение пилотов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсуждал военную помощь для Украины, которая может включать в себя истребители. Однако сначала нужно было бы научить пилотов работать на самолетах стандарта НАТО.

"Были очень хорошие разговоры с президентом Зеленским о нашей способности предоставлять ракеты большой дальности, которых у них сейчас нет. Это будет иметь большое значение в борьбе с российской агрессией. Конечно, мы говорим о дальнейшей поддержке, потенциально также с самолетами", – рассказал Сунак.

Он отметил, что Великобритания станет первой страной, которая начнет обучение украинских пилотов на самолетах стандарта НАТО. Сунак заверил, что Лондон хочет видеть Украину победительницей.

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Уоллес не согласился на предложение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который говорил, что Великобритания может предоставить 100 боевых самолетов Typhoons. По его словам, для поставки истребителей необходимо согласие коалиции государств. Министр добавил, что Великобритания и НАТО должны иметь необходимое количество самолетов для своей обороны.

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