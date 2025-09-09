Экс-глава МИД сказал, является ли вступление в ЕС гарантией безопасности для Украины
- В договоре о вступлении в Евросоюз есть статья, которая определяет рамки безопасности. Однако пока никто не понимает, какие это обязательства и как они могут быть реализованы.
- Экс-министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Европейский Союз имеет потенциал в экономической сфере и кибербезопасности, но пока не является игроком в сфере безопасности.
Ряд европейских лидеров считают, что одной из самых сильных гарантий безопасности для Украины может стать вступление в Европейский Союз.
В эфире 24 Канала министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин сказал, как членство Украины в Евросоюзе может стать частью гарантий безопасности.
Как членство Украины в ЕС может гарантировать безопасность?
В договоре о вступлении в Евросоюз есть соответствующая статья, которая определяет рамки безопасности. В ней говорится о том, что в ЕС должны быть обязательства по безопасности. Однако пока никто не понимает, какие это обязательства и как они могут быть реализованы.
И так, и нет,
– ответил Климкин на вопрос, может ли вступление в ЕС стать частью гарантий безопасности для Украины.
По его словам, Европейский Союз имеет достаточный потенциал, в частности экономический, в сфере кибербезопасности, который является фундаментальной предпосылкой безопасности.
Гарантировано ли нам вступление в Евросоюз, как часть обязательств по безопасности? Я этого пока не вижу, поскольку ЕС не готов и не хочет отойти от обязательств, которые каждая страна, которая вступает в Евросоюз, должна выполнить,
– добавил экс-министр иностранных дел Украины.
Членство в ЕС безусловно важная история по устойчивости Украины, ее экономики и общества, но не обязательно это история о военном компоненте. К примеру, отдельные европейские страны будут и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь на двустороннем уровне. К тому же сейчас действуют европейские механизмы, благодаря которым Украина получает финансовые ресурсы, также есть элементы помощи в гибридных вещах.
Однако Европейский Союз пока не является игроком в сфере безопасности. Климкин выразил сомнения, что он станет им в ближайшей перспективе.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины?
- Президент Владимир Зеленский считает, что главным фактором безопасности для Украины и в целом Европы являются сильные Вооруженные Силы.
- В то же время по состоянию на 4 сентября 2025 года 26 стран формально согласились или прислать контингент в Украину, или предоставить определенные средства для поддержки сил коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе.
- Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию. Среди этих стран – Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.