Будет ли закрывать Украина границы из-за штамма Дельта: Кулеба рассказал, чего ожидать

18 августа 2021 , 12:32
Читати новину українською

Источник:

"Сніданок з 1+1"

Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине уже ужесточили правила въезда. В случае необходимости, будут вводить жесткие меры.

Глава Министерства иностранных дел Кулеба заявил, что в Украине готовы реагировать на ухудшение ситуации из-за штамма коронавируса Дельта. В то же время о полном закрытии границ пока не говорится.

Заметьте Мутации отбросят нас на год назад: почему противодействовать коронавирусу сложно

Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня,
– отметил Кулеба.

Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19

  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Украина готовится к новой вспышке коронавируса из-за штамма Дельта. Политик подчеркнул: на территории страны уже зафиксировали более 300 инфицированных.
  • По словам Радуцкого, в Минздраве проанализировали ошибки во время предыдущих волн и делают все, чтобы исправить их.
Примите во внимание! Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что штамма Йота в Украине, к счастью, еще не обнаружили.

Штамм Дельта в Украине: последние новости

  • В НАН сообщили, что из-за Дельты эпидемиологическая ситуация в Украине может существенно ухудшиться.
  • В частности, в Ровненской области 80% госпитализированных с коронавирусом – инфицированные Дельтой.
  • На Львовщине официально зафиксировано лишь 7 зараженных этим штаммом. В то же время в ЛОГА отметили: реальное количество инфицированных может быть существенно больше, Дельта активно распространяется на территории области.
  • Увеличилось количество зараженных также на Киевщине. В частности, в столице обнаружили уже 21 инфицированного.
Автор: Мар'яна Бекало