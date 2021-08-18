Будет ли закрывать Украина границы из-за штамма Дельта: Кулеба рассказал, чего ожидать
18 августа 2021 , 12:32Читати новину українською
Источник:"Сніданок з 1+1"
Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине уже ужесточили правила въезда. В случае необходимости, будут вводить жесткие меры.
Глава Министерства иностранных дел Кулеба заявил, что в Украине готовы реагировать на ухудшение ситуации из-за штамма коронавируса Дельта. В то же время о полном закрытии границ пока не говорится.
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Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня,
– отметил Кулеба.
Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Украина готовится к новой вспышке коронавируса из-за штамма Дельта. Политик подчеркнул: на территории страны уже зафиксировали более 300 инфицированных.
- По словам Радуцкого, в Минздраве проанализировали ошибки во время предыдущих волн и делают все, чтобы исправить их.
Штамм Дельта в Украине: последние новости
- В НАН сообщили, что из-за Дельты эпидемиологическая ситуация в Украине может существенно ухудшиться.
- В частности, в Ровненской области 80% госпитализированных с коронавирусом – инфицированные Дельтой.
- На Львовщине официально зафиксировано лишь 7 зараженных этим штаммом. В то же время в ЛОГА отметили: реальное количество инфицированных может быть существенно больше, Дельта активно распространяется на территории области.
- Увеличилось количество зараженных также на Киевщине. В частности, в столице обнаружили уже 21 инфицированного.