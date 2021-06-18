Будет максимальный список ограничений, – Данилюк о санкциях против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня ввел персональные санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Они предусматривают наложение максимальных ограничений в рамках закона.

Об этом рассказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. И добавил, такое решение в отношении этих лиц было вполне ожидаемым, ведь по этому длилась работа в течение почти 2 месяцев.

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Он отметил, что против Фирташа и Фукса будут максимально наложены и аресты активов, и определенные ограничения деятельности указанных предприятий.

Мне кажется, будет максимальный список ограничений, который предусмотрен законом о санкциях,

– подчеркнул Данилюк.

По его мнению, если власть пойдет таким путем, что акции этих олигархов будут просто арестованы – это снова не будет решением вопроса. Потому что это заморозит ситуацию и позволит кому-то, кто управляет этими акциями, просто зарабатывать на коррупции.

"Я вообще считаю, что такие вопросы санкциями не решаются. Все, что касается собственности, должно решаться через суды. Потому что это цивилизованный способ и он не позволяет зарабатывать на коррупции", – пояснил бывший секретарь СНБО.

Монополию олигархов надо разбивать, – Данилюк

По его словам, если этими активами сейчас начнут управлять чиновники через Государственное агентство управления активами, то это никак не повлияет на украинцев. Потому что деньги, которые зарабатывает Фирташ, будут зарабатывать чиновники.

Он отметил, олигарх сейчас является монополистом на рынке минеральных удобрений. И это влияет на всех, ведь увеличивает стоимость агропродукции, которую производят украинские компании, и которую потом покупают украинцы.

Эта монополия стоит каждому украинцу больших денег. Если ее разбивать, то эти люди (олигархи – 24 канал) почувствуют. Но это надо делать не через санкции СНБО, а через суды, Антимонопольный комитет,

– подчеркнул Данилюк.

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