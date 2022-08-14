россия совершит еще много убийств, прежде чем это признают геноцидом, – политтехнолог

россияне совершили много ужасных преступлений против украинцев. Все страны Запада должны признать войну в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, пока путин у власти, он не остановится ни перед чем.

Важно Почему геноцид украинцев стал возможным в 21 веке

"россия совершит еще большое количество преступлений"

Шейтельман отметил, что в некоторых странах уже осознали этот факт и на уровне парламентов признали российское вторжение в Украину геноцидом украинского народа.

Если бы и другие страны Запада поступили так же, то для россии был бы введен соответствующий статус. Однако, к сожалению, россия совершит еще большее количество преступлений, чтобы это объявили геноцидом,

– отметил политтехнолог.

Он напомнил, что в последние десятилетия было несколько случаев, когда мировое сообщество признавало преступления против народа геноцидом.

"Мы знаем предел терпения мира"

В частности, речь о Руанде, где в 1994 году лидеры народности хута начали методическое истребление представителей народа тутси. Тогда за 14 недель погибли более 800 тысяч человек.

Это около 1 миллиона погибших. А сегодня в войне россии против Украины, если взять в сумме убитых и их, и наших военных, и наших гражданских, то уже получим цифру более 100 тысяч человек. Мы знаем предел терпения мира. К сожалению, количество погибших будет увеличиваться,

– подчеркнул Шейтельман.

Он добавил, что нужно верить в ВСУ и скорую победу в этой войне.

"Однако если этого не произойдет, то Запад не остановится в потоке санкций, которые будут внедряться против россии", – сказал политтехнолог.

Политтехнолог Михаил Шейтельман о планах путина: смотрите видео

Геноцид украинского народа: реакция мира