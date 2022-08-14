россия совершит еще много убийств, прежде чем это признают геноцидом, – политтехнолог
россияне совершили много ужасных преступлений против украинцев. Все страны Запада должны признать войну в Украине геноцидом украинского народа.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, пока путин у власти, он не остановится ни перед чем.
Важно Почему геноцид украинцев стал возможным в 21 веке
"россия совершит еще большое количество преступлений"
Шейтельман отметил, что в некоторых странах уже осознали этот факт и на уровне парламентов признали российское вторжение в Украину геноцидом украинского народа.
Если бы и другие страны Запада поступили так же, то для россии был бы введен соответствующий статус. Однако, к сожалению, россия совершит еще большее количество преступлений, чтобы это объявили геноцидом,
– отметил политтехнолог.
Он напомнил, что в последние десятилетия было несколько случаев, когда мировое сообщество признавало преступления против народа геноцидом.
"Мы знаем предел терпения мира"
В частности, речь о Руанде, где в 1994 году лидеры народности хута начали методическое истребление представителей народа тутси. Тогда за 14 недель погибли более 800 тысяч человек.
Это около 1 миллиона погибших. А сегодня в войне россии против Украины, если взять в сумме убитых и их, и наших военных, и наших гражданских, то уже получим цифру более 100 тысяч человек. Мы знаем предел терпения мира. К сожалению, количество погибших будет увеличиваться,
– подчеркнул Шейтельман.
Он добавил, что нужно верить в ВСУ и скорую победу в этой войне.
"Однако если этого не произойдет, то Запад не остановится в потоке санкций, которые будут внедряться против россии", – сказал политтехнолог.
Политтехнолог Михаил Шейтельман о планах путина: смотрите видео
Геноцид украинского народа: реакция мира
- Зверствами россиян в Украине шокирован весь мир. Парламент Эстонии в апреле первым в мире принял решение о признании действий русских войск в Украине геноцидом.
- Вслед за Эстонией Латвия признала войну против Украины геноцидом. В Латвии подчеркнули, что это не первый акт геноцида украинцев россиянами, вспомнив Голодомор 1932 – 1933 годов.
- В мае сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, признавшую действия россии в Украине геноцидом. За это проголосовали 128 депутатов литовского парламента.
- В начале июня список стран, признавших войну россии против Украины геноцидом, пополнила Ирландия.