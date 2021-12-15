Будет небольшая прелюдия, – Цимбалюк сказал, что спросит Путина на пресс-конференции

Роман Цимбалюк приглашен на пресс-конференцию Владимира Путина 23 декабря. Он непременно воспользуется возможностью задать президенту России острый вопрос. Не забудет и об Украине.

Об этом журналист Роман Цимбалюк сказал в эфире 24 канала. Его обращение к Путину будет острым и четким.

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"23 декабря я буду ставить вопрос в таком ключе: "Владимир Владимирович, вы понимаете, что вы запустили исторические события, которые не откатить назад?" Ну, и там будет небольшая прелюдия", – рассказал Цимбалюк.

Он также добавил, что посоветует Путину успокоиться.

Конечно, скажу ему: "Успокойтесь и имейте в виду, что Украина была, есть и будет независимой страной, сколько бы вы ни лили на нас помоев",

– подчеркнул журналист.

В 2019 году Цимбалюк уже имел возможность обратиться к Путину на пресс-конференции. Тогда между ними возникла перепалка – видео можно посмотреть здесь

Что Цимбалюк спросит у Путина: смотрите видео

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