Будет ответ, – Зеленский обратился к украинцам на фоне жестоких ударов

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам 21 июля. В нем он подчеркнул, что Россия получит ответ за совершенные преступления против гражданского населения.

Также он сообщил, что провел очередное заседание Ставки. Кроме того, Зеленский также намерен провести переговоры с президентом Турции.

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Только абсолютное зло может наносить такие удары.

Президент Украины прокомментировал циничные ракетные удары, которые наносит Россия. В частности, 21 июля оккупанты атаковали Донетчину и Черниговщину. К сожалению, есть погибшие, среди которых – дети.

"Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая община Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик - в 2013-м. Черниговская область, поселок Гончаровское – попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов", – сообщил Президент Украины.

Кроме того, враг также продолжает атаковать Одесскую область. Только с начала недели в области пострадали не менее 20 человек. Зеленский подчеркнул, что только абсолютное зло может наносить такие циничные удары.

Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание будет,

– заявил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Безопасность в Черном море – главный вопрос Ставки

Президент Украины провел заседание Ставки, где обсудили безопасность в Черном море. Он подчеркнул, что у россиян не получится сделать акваторию простором произвола и терроризма.

"Знаем, как защититься, видим в мире готовность работать вместе и дальше – и более активно, – чтобы оставить в покое этот регион", – заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский планирует провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом с тем, чтобы обсудить с ним Черноморский регион, продовольственную безопасность и другие важные темы.

На заседании Ставки также были подробные доклады военных, разведок, пограничников по ситуации на передовой. Также обсудили не только ключевые направления активных действий, но и в целом по границе, по поводу вероятного развития ситуации.

Отдельно уделили внимание снабжению боеприпасами. Зеленский подчеркнул, что правительство еженедельно фиксирует результаты роста возможностей, ведь производят не только снаряды, но и дроны.

Политика Героев

Зеленский также провел совещание по поводу политики Героев. Он подчеркнул, что устройство страны должно быть построено на уважении ко всем, кто борется с врагом.

Это очень важно, чтобы наше устройство – государственное, общественное, экономическое, культурное – было именно таким, о котором можно будет сказать, что оно действительно основано на уважении. На уважении к Украине и каждому, кто направил свою жизнь, свою храбрость, свою силу ради того, чтобы Украина выстояла против зла и победила российский террор,

– подчеркнул президент.

Традиционно Зеленский поблагодарил украинских воинов. Особое внимание он обратил на работу воздушных сил, летчиков, зенитчиков, мобильных огневых бригад, ведь они своим трудом защищают небо от вражеских атак.

Президент Украины также поблагодарил бригад на самых горячих направлениях за их мужество и борьбу с врагом.

"Бахмутское направление... 5-я отдельная штурмовая бригада, 24-я отдельная механизированная бригада, 28-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам, воины, за вашу отвагу и умение бить по врагу так, чтобы даже враг будет свободен! 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, артиллеристы 55-й бригады, 79-я отдельная бригада ДШВ и 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам, воины, за вашу меткость, за вашу способность Украины возвращать свое!" – подытожил обращение Президент Украины.