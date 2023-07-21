Також він повідомив, що провів чергове засідання Ставки. Окрім того, Зеленський також планує провести перемовини з президентом Туреччини.

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Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів

Президент України прокоментував цинічні ракетні удари, яких завдає Росія. Зокрема, 21 липня окупанти атакували Донеччину та Чернігівщину. На жаль, є загиблі, серед яких – діти.

"Ще двох дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик – 2013-го. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів…", – повідомив Президент України.

Окрім того, ворог також продовжує атакувати Одещину. Лише від початку тижня в області постраждало щонайменше 20 людей. Зеленський наголосив, що лише абсолютне зло може завдавати таких цинічних ударів.

Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту й для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде,

– заявив Зеленський.

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Безпека у Чорному морі – головне питання Ставки

Президент України провів засідання Ставки, на якому обговорили безпеку у Чорному морі. Він наголосив, що у росіян не вийде зробити акваторію простором свавілля й тероризму.

"Знаємо, як захиститись, бачимо у світі готовність працювати разом і надалі – і більш активно, – щоб дати спокій цьому регіону", – заявив Зеленський.

Крім того, Зеленський планує провести перемовини з президентом Туреччини Ердоганом, аби обговорити з ним Чорноморський регіон, продовольчу безпеку та інші важливі теми.

На засіданні Ставки також були детальні доповіді військових, розвідок, прикордонників щодо наявної ситуації на передовій. Також обговорили не лише ключові напрямки активних дій, але й загалом щодо кордону, щодо ймовірного розвитку ситуації.

Окремо приділили увагу забезпеченню боєприпасами. Зеленський наголосив, що уряд щотижня фіксує результати зростання можливостей, адже виробляють не лише снаряди, а й дрони.

Політика Героїв

Зеленський також провів нараду щодо політики Героїв. Він наголосив, що устрій країни має бути побудований на повазі до всіх, хто бореться з ворогом.

Це дуже важливо, щоб наш устрій – державний, суспільний, економічний, культурний – був саме таким, про який можна буде сказати, що він справді заснований на повазі. На повазі до України та кожного й кожної, хто спрямував своє життя, свою хоробрість, свою силу заради того, щоб Україна вистояла проти зла й перемогла російський терор,

– наголосив президент.

Традиційно Зеленський подякував українським воїнам. Особливу увагу він звернув на роботу Повітряних сил, льотчиків, зенітників, мобільних вогневих бригад, адже вони своєю працею захищають небо від ворожих атак.

Президент України також подякував бригадам на найгарячіших напрямках за їхню мужність і боротьбу з ворогом.

"Бахмутський напрямок… 5-та окрема штурмова бригада, 24-та окрема механізована бригада, 28-ма окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу відвагу та вміння бити по ворогу так, щоб навіть ворог – якщо виживе – розумів, що Україна завжди буде вільною! 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, артилеристи 55-ї бригади, 79-та окрема бригада ДШВ та 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу влучність, за вашу здатність України повертати своє!" – підсумував звернення Президент України.