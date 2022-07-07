Будет серьезное давление, – Чалый считает, что Джонсона могут заставить уйти с поста премьера уже сейчас

Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии. В то же время, он заявил, что премьер-министром будет оставаться до тех пор, пока не назначат нового. Однако есть и риски другого сценария.

Об этом 24 каналу сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он рассказал о 2 возможных сценариях по избранию нового премьер-министра Великобритании.

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По его словам, самый вероятный сценарий – это проведение избирательной гонки Консервативной партии летом 2022 года. В то же время Джонсон будет оставаться премьер-министром до того момента, пока партийная конференция в октябре не выберет нового.

Риски для Украины

Однако есть риски, в частности, для Украины, что в ближайшие дни будет очень серьезное давление, чтобы Борис Джонсон ушел с должности премьер-министра уже сейчас,

– отметил Чалый.

Как он заметил, шансов на такой сценарий не так много. Впрочем, об этом будут говорить, в частности, те политики, которые инициировали этот процесс уже давно.

Кто может заменить Джонсона немедленно

"Есть вариант, что обязанности премьер-министра может выполнять вице-премьер Доминик Рааб. Это лорд-канцлер и министр юстиции", – пояснил Чалый.

Он подчеркнул, что такой сценарий менее вероятен. Именно поэтому, скорее всего, к осени – летом 2022 консерваторы уже выберут своего кандидата.

Изменится ли позиция Великобритании

Борис Джонсон активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения россии. В течение этого времени дважды бывал в Киеве, встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он выступает за предоставление нашему государству большего количества вооружения, чтобы Украина могла вернуть все оккупированные россией территории.

Кроме того, Чалый подчеркнул, что позиция Великобритании по отношению к Украине консолидирована. То есть исполняющий обязанности или новый премьер-министр будут поддерживать нас.

"Здесь сомнений не может быть. Однако динамика и даже какие-то внешние коммуникации, конечно, могут измениться", – подытожил Чалый.

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