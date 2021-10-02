Будет серьезный дипломатический скандал, – Арахамия о задержании Саакашвили в Грузии
Источник:УНІАН
Из-за задержания в Грузии бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили может возникнуть серьезный дипломатический скандал. Ведь Саакашвили ныне – гражданин Украины.
А еще и глава исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом напомнил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в общении с журналистами.
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"Он гражданин Украины"
Руководитель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия прокомментировал представителям СМИ инцидент с задержанием в Грузии Михеила Саакашвили.
Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал. Потому что он гражданин Украины,
– сказал Арахамия.
Однако анализировать инцидент он не стал. Заметил только, что:
- "Разбор ситуации на международном уровне" будет после выходных.
- В Верховной Раде же должны сделать все, чтобы защитить гражданина Украины и вернуть его на украинскую территорию.
С другой стороны, Давид Арахамия заверил, что Саакашвили понимал все риски своей поездки в Грузию. Поэтому перед тем, как давать серьезные комментарии, нужно понять все обстоятельства.
Коротко о задержании Саакашвили в Грузии
- 1 октября стало известно, что Михеил Саакашвили таки приехал в Грузию, и там его задержали.
- А все потому, что на родине политика заочно приговорили к нескольким годам заключения.
- В МИД Украины заявили, что вызвали посла Грузии из-за этого инцидента, чтобы тот предоставил объяснения.
- Также, по словам представителя Зеленского, глава государства обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии.