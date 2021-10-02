Будет серьезный дипломатический скандал, – Арахамия о задержании Саакашвили в Грузии

Из-за задержания в Грузии бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили может возникнуть серьезный дипломатический скандал. Ведь Саакашвили ныне – гражданин Украины.

А еще и глава исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом напомнил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в общении с журналистами.

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"Он гражданин Украины"

Руководитель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия прокомментировал представителям СМИ инцидент с задержанием в Грузии Михеила Саакашвили.

Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал. Потому что он гражданин Украины,

– сказал Арахамия.

Однако анализировать инцидент он не стал. Заметил только, что:

"Разбор ситуации на международном уровне" будет после выходных.

В Верховной Раде же должны сделать все, чтобы защитить гражданина Украины и вернуть его на украинскую территорию.

С другой стороны, Давид Арахамия заверил, что Саакашвили понимал все риски своей поездки в Грузию. Поэтому перед тем, как давать серьезные комментарии, нужно понять все обстоятельства.

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