Будет слишком поздно, – Резников обратился к США, Канаде и Британии

Алексей Резников призвал Штаты, Канаду и Великобританию направить своих военных ближе к границе с Россией. Министр заявил, что именно сейчас нужно предпринимать шаги, чтобы сдержать российскую агрессию.

Соответствующее заявление Алексей Резников сделал во время интервью иностранному изданию. Это случилось 5 декабря.

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Резников призвал Британию, США и Канаду направить военных ближе к границе с Россией

Министр заявил, что Великобритания, США и Канада могли бы отправить в Украину больше своих инструкторов и предоставить средства обороны. Алексей Резников призвал страны помочь сейчас, потому что потом "будет слишком поздно".

У вас (речь идет о Канаде – 24 канал) есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того чтобы иметь здесь 50 (военных – 24 канал) инструкторов, отправьте 500 инструкторов,

– объяснил Резников.

По мнению министра обороны, иностранных военных надо разместить ближе к линии фронта, ведь сейчас они находятся более чем в 1 тысяче километров от российской границы – то есть в Яворове Львовской области.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Британии", – объяснил Алексей Резников.

Глава министерства добавил, что "это также было бы хорошим знаком для россиян – что вы здесь".

Войска России на границе с Украиной: коротко

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Это вызвало беспокойство в Европе и США.

Впоследствии украинская разведка обїяснила, что Россия может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо". Ведь войска России сосредоточены вдоль оккупированного Крыма, восточной и северной границы с Россией и Беларусью. Это может случиться в январе 2022 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что даже в самом худшем случае Евросоюз будет с Украиной.

Министр обороны Украины сообщал, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных.

По данным американской разведки, Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. В начале 2022 года Россия может применить 175 тысяч военных.

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