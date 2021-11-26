Будет сложно, – в США оценили вероятность экстрадиции Коломойского

Одиозный олигарх Игорь Коломойский в ближайшее время не будет выезжать из Украины. Это существенно усложняет для США его экстрадицию.

Почему США решили расследовать деятельность Коломойского

Мнение об экстрадиции Коломойского высказал американский аналитик Кейси Мишель. Это произошло во время обсуждения его книги в эфире американского исследовательского центра Atlantic Council.

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Очевидно, если Коломойский наймет квалифицированных юристов, они вряд ли порекомендуют ему лететь в Вену в ближайшее время,

– ответил Мишель на вопрос о возможности выдачи олигарха в США.

Он также объяснил, почему американские спецслужбы решили расследовать деятельность именно Коломойского. Все потому, что украинский олигарх является крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде, штат Огайо. Это очень нетипичный выбор места инвестирования для "сомнительного капитала" из постсоветских стран.

Дело против украинского олигарха в США

В конце 2020 года Минюст США обратился в суд с требованием конфискации объектов недвижимости Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Американские правоохранители подозревают, что эти объекты приобрели за деньги, незаконно выведенные из украинского "Приватбанка". Так как в то время его совладельцами были оба обвиняемых.

Коломойский и Боголюбов хотели прекратить рассмотрение дела и убедить американский суд, что его следует рассматривать в Украине. Однако летом 2021 года Канцелярский суд штата Делавэр отклонил соответствующее ходатайство. Кроме того, служители Фемиды запретили бывшим владельцам "Приватбанка" совершать какие-либо действия с активами в США, совершенные за пределами обычной хозяйственной деятельности.