Будет стратегический проигрыш – Чалый о последствиях уступок Запада для России
Источник:24 канал
Если бы шантаж и ультиматум ничего не приносили России, она бы не продолжала. Однако Запад не остановил государство-агрессора.
Очевидно, теперь возможны компромиссы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
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Россия хочет, чтобы Украина ослабла
По его словам, уменьшение поставок вооружения, помощи, усиления украинской армии будет свидетельствовать о том, что позиция изменилась.
Если страны Запада пойдут на уступки России, то это будет стратегическая ошибка и стратегический проигрыш,
– подчеркнул Чалый.
Он объяснил, что Россия добивается того, чтобы Украина ослабла, чтобы наше государство можно было шантажировать.
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Чалый: Вступление Украины в НАТО могут перенести
Экс-посол Украины в США отметил, что сейчас в Европе – не только кризис безопасности, но и "окно возможностей" для нашего государства.
Я думаю, никто не сможет нам запретить де-юре присоединение к НАТО, а де-факто Россия будет создавать условия. К сожалению, без ответной реакции Запада, вопросы могут перенести на многие годы.
Членство Украины в НАТО: главное
- Украина и Грузия еще в 2008 году подали заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора. Однако наше государство до сих пор не стало полноценным членом НАТО.
- Однако Альянс признал Украину партнером с расширенными возможностями.
- Венгрия заявила, что поддержит евроатлантические устремления Украины, но ждет некоторых изменений.
- Американский президент Джо Байден считает, что наше государство пока не будет в НАТО из-за работы, которую пока не проделало.
- Вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина сообщила, что все члены НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе.