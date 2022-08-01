Будет включать боеприпасы для HIMARS и артиллерии: США предоставит Украине новый пакет помощи

Штаты намерены передать Украине очередной пакет военной помощи. Его размер будет достигать 550 миллионов долларов.

Одобрить помощь должны уже 1 августа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Помощь будет включать снаряды для РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров.