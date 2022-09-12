Будущий завод по производству Bayraktar в Украине: как он будет выглядеть
Источник:Defence Express
Турецкая компания Baykar планирует создать центр по производству дронов в Украине. Украинские специалисты тоже приобщаются к разработке БПЛА.
Общая площадь завода Baykar в Украине составит более 30 000 квадратных метров. В то же время количество украинских специалистов должно составить более 300 человек.
Важно Три беспилотника Bayraktar, на которые собирал Притула, уже доставили в Украину
Как будет выглядеть завод Baykar
Турецкая компания осуществляет достаточно мощную инвестицию в Украину и не планирует отменять планы создания завода из-за войны. Отмечается, что в центре Baykar будут вести не только разработку, но и производство дронов.
На одном из макетов, полученных Defense Express, была замечена новая не анонсированная разработка БПЛА, скорее всего, будущего Bayraktar TB4.
Макет производственного участка Baykar / Defence Express
Завод Baykar в Украине / Defence Express
Как будет выглядеть центр разработки дронов / Defence Express
Что именно планируют производить на заводе
В центре Baykar будут создавать тяжелый ударный беспилотник Bayraktar Akıncı, беспилотный истребитель Kızılelma и Bayraktar TB2.
Отметим, что дроны Akıncı и Kızılelma используют украинские двигатели. Речь идет о МС-500 и АИ-450 для Akıncı. Выбор двигателя зависит от клиента, который может выбрать либо более мощный, либо более экономичный двигатель. В то же время дрон Kızılelma уже беспилотный истребитель. Он использует двигатель АИ-25. Также беспилотник может выполнять весь спектр задач поражения воздушных и наземных целей.
Накануне Зеленский встретился с гендиректором производителя Bayraktar
Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве принял Халука Байрактара, гендиректора турецкой компании. Во время встречи стороны подняли вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.
Зеленский и Байрактар обсудили детали строительства завода Baykar и производство новой продукции с использованием украинских деталей.