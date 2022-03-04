Будьте бдительны: в сети создали фейковые страницы главы Николаевской ОВА
Источник:Суспільне Миколаїв
В сети создали фейковые страницы главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Людей призывают быть бдительными.
Россия не только обстреливает мирные украинские города и убивает людей, она еще делает все, чтобы ограничить доступ украинцев к правдивой информации.
Читайте также Мосты Николаева разведены на неопределенный срок: просят не скапливать авто
Появились фейковые страницы главы Николаевской ОВА
В сети появились ненастоящие страницы главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Людей призывают быть бдительными. Враг может распространять на них ложную информацию.
Официальные страницы Виталия Кима:
- Публичная – https://www.facebook.com/VitaliiKimODA
- Личная – https://www.facebook.com/vitaliy.kim.37
- Телеграм-канал – https://t.me/mykolaivskaODA
Кстати, на территории Херсонской области россияне отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Пока там работает только WiFi.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!