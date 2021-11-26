Буду бороться до конца, – Зеленский сказал, что преждевременно уходить с должности не планирует
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что борется не за власть, а за Украину и ее граждан. Он подчеркнул, что не намерен покидать пост преждевременно из-за какого-либо давления.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 26 ноября.
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Я не буду бороться за власть – я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. А что касается какого-то силового давления на меня, чтобы я ушел, то если такое будет – вы увидите совершенно обратный эффект,
– сказал президент.
"Тогда будет ответ, и я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в Президенты Украины", – продолжил Владимир Зеленский.
Он добавил, что на своей должности стремится:
- развивать инфраструктуру государства;
- работать над окончанием войны;
- установлением мира на Донбассе;
- помогать в преодолении многих других вызовов.
Зеленский дал пресс-конференцию журналистам: смотрите видео