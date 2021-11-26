Буду бороться до конца, – Зеленский сказал, что преждевременно уходить с должности не планирует

Владимир Зеленский заявил, что борется не за власть, а за Украину и ее граждан. Он подчеркнул, что не намерен покидать пост преждевременно из-за какого-либо давления.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 26 ноября.

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Я не буду бороться за власть – я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. А что касается какого-то силового давления на меня, чтобы я ушел, то если такое будет – вы увидите совершенно обратный эффект,

– сказал президент.

"Тогда будет ответ, и я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в Президенты Украины", – продолжил Владимир Зеленский.

Он добавил, что на своей должности стремится:

развивать инфраструктуру государства;

работать над окончанием войны;

установлением мира на Донбассе;

помогать в преодолении многих других вызовов.

Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение относительно того, пойдет ли на второй президентский срок. По его словам, это будет решать общество.

Зеленский дал пресс-конференцию журналистам: смотрите видео