Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, в случае смерти Лукашенко, Россия будет пытаться поставить кого-то из его ближайшего окружения исполнять обязанности президента и максимально оттягивать проведение выборов.

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Местной элите будет трудно противостоять России

Политолог считает, что смерть Лукашенко откроет окно возможностей. Состоится раскол элит, последствия которого могут быть разными. Далеко не факт, что местная политическая элита сможет воспользоваться им: Россия колоссально влияет на Беларусь.

"Как сказал пока еще жив Лукашенко: суверенитет это очень рентабельно. И многие из белорусского господствующего класса соглашаются с этим утверждением. Они хорошо "строили" при Лукашенко и хотят оставить статус-кво", – отметил Преображенский.

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Путин может оккупировать Беларусь

Политолог считает, что авторитет Лукашенко все еще имеет заметный вес в белорусском обществе. Любой человек, который придет ему на замену, будет иметь много проблем с продвижением российских нарративов. В случае, если Путин совсем сошел с ума, то он может рассмотреть вариант полной оккупации Беларуси после смерти Лукашенко.

"Зачем это ему? Как поддерживать оккупацию? Не придется ли перебрасывать туда российские войска, которых и так не хватает для противостояния с Украиной? Сможет ли он мотивировать белорусов воевать против украинцев? Пойдут ли они сдаваться или вообще развернут свое оружие против россиян? Если у Путина остались остатки сознания, то он бы не хотел, чтобы Лукашенко "отбросил копыта", но это, конечно, не зависит от него", – сказал Преображенский.

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