Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, у випадку смерті Лукашенка Росія буде намагатись поставити когось з його найближчого оточення виконувати обов’язки президента і максимально відтягувати проведення виборів.

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Місцевій еліті буде важко протистояти Росії

Політолог вважає, що смерть Лукашенка відкриє вікно можливостей. Відбудеться розкол еліт, наслідки якого можуть бути різними. Далеко не факт, що місцева політична еліта зможе скористатись ним: Росія має колосальний вплив на Білорусь.

"Як сказав поки ще живий Лукашенко: суверенітет це дуже рентабельно. І багато з білоруського панівного класу погоджуються з цим твердженням. Вони добре "шикували" при Лукашенку і хочуть залишити статус-кво", – зазначив Преображенський.

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Путін може окупувати Білорусь

Політолог вважає, що авторитет Лукашенка все ще має помітну вагу у білоруському суспільстві. Будь-яка людина, яка прийде йому на заміну, матиме багато проблем з просуванням російських наративів. У випадку, якщо Путін зовсім втратив розум, то він може розглянути варіант повної окупації Білорусі після смерті Лукашенка.

"Навіщо це йому? Як підтримувати окупацію? Чи не доведеться перекидати туди російські війська, яких і так бракує для протистояння з Україною? Чи зможе він мотивувати білорусів воювати проти українців? Чи підуть вони здаватись, або й взагалі – розвернуть свою зброю проти росіян? Якщо у Путіна залишились рештки свідомості, то він би не хотів, щоб Лукашенко "відкинув копита", але це, звісно, не від нього залежить", – сказав Преображенський.

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