По его словам, будущее Европы формируется не в таких городах как Брюссель или Давос. А именно в окопах, расположенных под Северодонецком и Бахмутом.
Важно Даже если пол мира нападет: Кулеба назвал вопрос, по которым Украина не пойдет на уступки
Кроме того, он прокомментировал, какой может быть продолжительность войны. По его мнению, все зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов снабжения оружием.
Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов снабжения оружием. Хотите окончание войны? Ключ к миру – в ваших столицах,
– сообщил Михаил Подоляк.
Какая ситуация на Донбассе: последние новости
- Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. Сейчас кафиры активно наступают на Северодонецком направлении. Там боевые действия не прекращаются ни днем ни ночью. Сергей Гайдай отметил, что русская армия решила просто уничтожить полностью.
- Вооруженные силы России вторично разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском Луганской области. Впервые пророссийские боевики взорвали мост в 2014 году.
- Враг бросил все силы, чтобы захватить Северодонецк и взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут . По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, если россияне захватят трассу, то "отрежут" всю область от сообщения с другими регионами. Эту задачу они пытались выполнить и раньше.
- Утром 24 мая российские захватчики вошли в Светлодарск в Донецкой области. Наши ВСУ были вынуждены отступить для перегруппировки сил. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
- В Донецкой ОВА рассказали, что ситуация в направлении крайне напряженная . От обстрелов кафиров и их атак гибнут мирные люди. В Лимане ведутся уличные бои.
- Вооруженные силы России, вероятно, отказались оцепить украинских военных на Донбассе. В то же время военное руководство оккупантов готовит три так называемых "котла". В американском Институте изучения войны заявили, что Россия, похоже, отказалась от намерения оцепить Вооруженные Силы Украины на Востоке.