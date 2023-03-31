Что ждет ПВК "Вагнера" в ближайшее время, учитывая значительные потери: анализ ISW

Россия теряет на фронте тысячи вагнеровцев. Особенно значительно количество погибших и раненых в районе Бахмута в Донецкой области.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что вагнеровцы потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута. Это, как пишут ISW, будет еще больше сдерживать наступление России на Бахмут.

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Какие потери вагнеровцев в войне

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 30 марта заявил, что вагнеровцы воюют в основном в районе Бахмута. Речь идет о:

6 тысяч вагнеровцев;

20 – 30 тысяч – зэков, которые завербовали для войны в Украине.

Стоит отметить, что в конце декабря 2022 года представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Украине как ППК "Вагнер" воюет 50 тысяч россиян. В частности:

10 тысяч контрактников;

40 тысяч осужденных, которых компания набрала из тюрем.

Аналитики отмечают, что по всей вероятности, разница между заявлениями Кирби и Милли в несколько тысяч вагнеровцев – результат потерь.

"17 февраля Кирби сообщил, что во время операций в Украине ПИК "Вагнер" понес 30 000 потерь, 9 000 – погибших", – вспомнили в ISW.

Уже 30 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс сообщил, что после сражений в районе Бахмута погибли или были ранены 30 тысяч российских военных и "вагнеровцев". Поэтому врагам срочно нужно пополнить свой личный состав.

Эти потери в живой силе будут продолжать сдерживать российские наступательные операции в районе Бахмута, а также на более широком театре боевых действий, и значительные потери "Вагнера", вероятно, будут угрожать его способности сохранить свою влиятельную роль среди воюющих в Украине российских сил,

– подытожили аналитики ISW.

У вагнеровцев значительные проблемы в районе Бахмута

Буквально 30 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что вагнеровцы испытывают серьезные проблемы на фронте. В частности, они уже не могут самостоятельно наступать в районе Бахмута. Хотя, по словам спикера, именно вагнеровцы Пригожина – это главная сила России на фронте.

Но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших заключенных. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта,

– рассказал Сергей Череватый.

По его словам, НПК "Вагнера" теперь вынуждена просить у российской армии о поддержке авиации и артиллерии. То есть сами у них уже нет достаточного обеспечения, чтобы наступать.