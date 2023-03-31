Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що вагнерівці втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута. Це, як пишуть ISW, ще більше стримуватиме наступ Росії на Бахмут.

Дивіться також Кадиров боїться Путіна і відчуває загрозу своєму авторитарному правлінню у Чечні, – ISW

Які втрати вагнерівців у війні

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 30 березня заявив, що вагнерівці воюють переважно в районі Бахмута. Мовиться про:

6 тисяч вагнерівців;

20 – 30 тисяч – зеків, який завербували для війни в Україні.

Варто зауважити, що наприкінці грудня 2022 року речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що в Україні як ПВК "Вагнер" воює 50 тисяч росіян. Зокрема:

10 тисяч контрактників;

40 тисяч засуджених, яких компанія набрала з в'язниць.

Аналітики зазначають, що цілком ймовірно, різниця між заявами Кірбі та Міллі у декілька тисяч вагнерівців – є результатом втрат.

"17 лютого Кірбі повідомив, що під час операцій в Україні ПВК "Вагнер" зазнало 30 000 втрат, 9 000 – загиблих", – пригадали в ISW.

Вже 30 березня старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс повідомив, що після битв у районі Бахмута загинуло чи було поранено 30 тисяч російських військових і "вагнерівців". Саме тому ворогам терміново потрібно поповнити свій особовий склад.

Ці втрати в живій силі продовжуватимуть стримувати російські наступальні операції в районі Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій, і значні втрати "Вагнера", ймовірно, загрожуватимуть його здатності зберегти свою впливову роль серед російських сил, які воюють в Україні,

– підсумували аналітики ISW.

У вагнерівців значні проблеми в районі Бахмута

Буквально 30 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що вагнерівці мають серйозні проблеми на фронті. Зокрема, вони вже не можуть самостійно наступати у районі Бахмута. Хоч, за словами речника, саме вагнерівці Пригожина – це головна сила Росії на фронті.

Але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді й понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта,

– розповів Сергій Череватий.

За його словами, ПВК "Вагнера" тепер змушена просити в російської армії про підтримку авіації та артилерії. Тобто самі вони вже не мають достатнього забезпечення, щоб наступати.

Зверніть увагу! Втрати росіян на фронті тільки за 29 березня сягнули 560 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року ворог втратив 172 тисячі 900 солдатів.