Як кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни, демонстративна реакція глави Чечні на напад на поліцейську дільницю в Чечні свідчить про те, що він може бути стурбований стабільністю свого авторитарного правління.

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Про який напад мовиться

У ніч на 28 березня у Гудермесі в Чечні відбулась перестрілка. Двоє чоловіків буцімто напали на районний відділ внутрішніх справ – за ними відправили колону кадировців. Згодом Кадиров опублікував кадри, на яких він сам, його 15-річний син і оточення чеченських чиновників і співробітників служби безпеки відвідують місце нападу та оглядають понівечені тіла нападників.

Ймовірно, Кадиров мав на увазі, що цей демонстративний огляд тіл має зміцнити його імідж сильної людини та дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована,

– кажуть аналітики.

Той факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління в автономній республіці.

Кадиров боїться втратити прихильність Путіна

Нещодавно, 13 березня, Кадиров зустрічався з президентом Владіміром Путіним, щоб підвищити значимість Чечні в російській політичній і військовій сфері, і, за оцінкою ISW, Путін може скористатися побоюваннями Кадирова втратити прихильність бункерного диктатора, щоб змусити Кадирова збільшити роль чеченських бойовиків у бойових діях в Україні.

Кадиров, ймовірно, розглядає будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як загрозу своїй подальшій прихильності з боку Путіна.

Додамо, що раніше естонська розвідка стверджувала, що кухар Путіна та власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим набрали популярності у Росії. Вони значно розширили свою владу. Сталося це не без сприяння російського диктатора Владіміра Путіна.