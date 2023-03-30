Тому "вагнерівці" просять про підтримку російську "другу армію світу". Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Вагнерівці" змушені просити підтримки армії Росії

За словами Череватого, російські терористи майже 9 місяців не полишають спроб окупувати Бахмут, але Збройні Сили України тримають оборону та стабілізують фронт.

Череватий наголосив, що головна сила окупантів – це ПВК "Вагнера".

Але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді і понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта,

– розповів речник.

Отже, "вагнерівці" просять у російської армії підтримку авіації та артилерії. Череватий додав, що вони вихвалялися, що у них все автономне, однак ПВК "Вагнера" не можуть забезпечити себе повною мірою, щоб вести наступ.

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