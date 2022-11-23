Будущее Суровикина после сдачи Херсона: что с ним сделает Путин

После позорного поражения оккупантов в Херсоне должен был понести наказание командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин. Когда россияне оставили Харьковскую область, его предшественник Александр Лапин был устранен. Однако Суровикину пока ничего не угрожает.

Об этом 24 каналу рассказал волонтер и военный с позывным Серж Марко. По его словам, у Суровикина есть поддержка Кадырова и Пригожина, владельца ЧВК "Вагнер".

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Суровикина накажут

Он считает, что российские военкоры изначально не были в восторге от Суровикина. Лапина тогда сняли, и российская армия показала, чтобы военные оставили свои мысли при себе, потому что есть люди, которые решают эти вопросы.

По словам военного, нет смысла рассуждать, хороший Суровикин полководец или нет, главное, что его поступки не приводят к определенным результатам.

"Сколько ракет и "шахедов" россияне ввалили по украинской инфраструктуре. Если бы им нужно было удержать Херсонщину, они могли бы этим арсеналом развалить все на Николаевщине. В Николаев прилетало 25–30 ракет С-300 за ночь. Если бы они туда забросили калибры и ракеты Х-101, там вообще ничего живого не осталось. Тогда они удержали бы Херсон", – подчеркнул волонтер.

России бить по украинским ТЭЦ более "интересно"

Он считает, что военное руководство России решило, что бить по украинским ТЭЦ более "интересно".

Это операция Суровикина, хотя он ее не планировал – она осталась ему от Лапина. Именно Суровикин за это все будет отвечать,

– подчеркнул военный.

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Заявления Сергея Суровикина: коротко